RABAV ÜLESTUNNISTUS | Eha Urbsalu: „See mäng oli minu jaoks liiga ohtlik. Kartsin seda mõjuvõimsat miljonäri – ta oleks võinud lasta mu lihtsalt maha lüüa.“

Alles mõni päev tagasi mõistis Toronto vandekohus 82aastase endise moeärimehe Peter Nygårdi süüdi neljas seksuaalrünnakus. Enam kui poolteist kuud kestnud kohtuprotsessil kõlasid viie naise šokeerivad pihtimused, kuid see on vaid jäämäe tipp – teda on seksuaalvägivallas süüdistanud kümned naised. Kanada Hugh Hefneriks tituleeritud playboy alluvuses on töötanud ka Eha Urbsalu, kes on tunnistanud, et Peter käitus oma alluvatega halvasti ja tema peod olid orgiad. Kuidas mõjutas Eha Urbsalut miljonärist suurärimehe trellide taha panemine?