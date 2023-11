Uku Arop: räppisin alguses Suure Papana, sest tahtsin teistele pinda käia

Mullu sügisel pihtis Arop Kroonikale, et pärast isaks saamist jäi räpikarjäär tema jaoks tagaplaanile. „Mida lähemalt oli poja sünd, seda rohkem ma kuutusin. Kui sa oled lapse juba kätte saanud, oled kirjade järgi isa. Ja kui sa oled isa, pead olema ka mees. Suhtun oma kohustustesse hästi tõsiselt. Lapse saamine oli minu jaoks justkui märk, et ohjad tuleb enda kätte haarata ja teha midagi muud kui muusikat.“

Räppar Uku Arop ja tema kihlatu Jaanika Vink said pisipoja vanemateks 2021. aasta suvel. Poiss sai omale unikaalse nime – Enki. „Mul oli esilekutsumine, mis kestis vähemalt kolm päeva, ja sünnitus ise võttis umbes 13,5 tundi. Meil on aga väga vedanud, et sündis terve ja armas laps,“ on Jaanika keerulist sünnitust hiljem meenutanud. Jaanika ja Uku esiklaps tuli ilmale viis nädalat enne tähtaega, kuna arstid otsustasid, et selleks ajaks oli lapsel ohutum väljas kui kõhus.