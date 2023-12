„PUUDUTA MIND“ 303. SAADE | „Selgeltnägijate tuleproovi“ võitja Anastasia paljastab, mis toimub kulisside taga: mürgitamised, murtud luud ja ähvardamised

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud saate „Puuduta mind“ külaliseks on seekord 2022. aasta „Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ võitja Anastasia Kaldussova. Anastasia on mitteklassikaline nõid mitme teraapilise haridusega. ‌Naine nimetab end maagiks ja biohäkkeriks ehk inimese sisemaailma eksperdiks. Anastasia missioon on suurendada inimeste teadlikkuse taset, avada nende südameid ja anda infot kõrgematelt tasanditelt.