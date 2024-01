„PUUDUTA MIND“ 306. SAADE | Kiropraktik ja massöör pahandavad: lööd suuri summasid laiaks väljas pidutsedes, aga regulaarse hoolduse jaoks raha ei jagu

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud saate „Puuduta mind“ külalisteks on seekord kiropraktik Priit Kõrve ja massöör Marta Kislov. „Kui pikka aega on olnud mingid kohad pinges ja kinni, siis seal tekib jäigastumine ja sealt ei viida ainevahetuse jääke, võiks öelda isegi toksilist prügi ära ning see tekitab probleeme,“ ütleb Priit. Massöör Marta omakorda pahandab, et inimesed ei käi piisavalt massaažis. „Massööri juures käimist peetakse luksuseks, sest see maksab kenakese summa, samas siiski mitte üle mõistuse palju. Me jõuame osta rohtu ja ravida ennast, kui oleme haiged, aga me ei jõua hoida enda tervist korras,“ imestab naine.

