NOSTALGIALAKS! Merlyn Uusküla uuel plaadil teeb kaasa ka Ice Dog M: inimesi on tabanud retrohullus

„Raju reede“ plaadile on kokku pandud nii Merlyni viimase seitsme aasta kõige suuremad hitid kui ka täiesti uued värskelt ilmavalgust näinud lood. „See album sai oma teekonna alguse filmirollist „Päevad, mis ajasid segadusse”. Peale seda hakkasid inimesed ootama minult 90ndate muusikat. Sellist nostalgilist muusikat. Mingisugusel momendil sain aru, et see läheb üldse eestlastele väga peale. See ei ole mitte ainult vanematel inimestel, vaid ka noortel. Minu meelest eestlasi on tabanud retrohullus,“ usub Uusküla.