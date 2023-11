HÜVA NÕU | Läbipõlemine, depressioon või ärevus - palun ärge muutuge robotiteks!

Kui uurisime Elinalt, mis tõdede järgi ta elab, siis vastas ta, et oleks naiivne midagi kivisse raiuda, kuna me kõik oleme pidevas muutumises. Siiski julgus käia oma teed on olulisim, mida meeles pidada, sest meil on selles elus vaid see elu. Kunstiks muudab selle igapäevane tasakaalu leidmine, et hoida südamlikkus ja soojus balansis sihi ja konkreetsusega. „Kas ma vahel libastun? Loomulikult. Aga ma proovin anda endast parima või nii nagu antud hetkel oskan. Kas see on lihtne? Ei, aga põnev,“ ütleb ta. Siit tulevad parema elu lihtsad nõuanded Elinalt: