MIDA IMET! Eesti eurolaulu lasti üle terve Saksamaa jalgpallistaadioni. Elina Born: „Oh, see on väga lahe ja ootamatu!“

Hiljuti toimunud RB Leipzig vs SC Freiburg mängu vaheajal kõlas 2015. aasta Eurovisionil seitsmenda koha pälvinud Elina Borni ja Stig Rasta võistluslugu „Goodbye to Yesterday“. Tänaseks on hittlugu kogunud striiminguplatvormil Spotify juba üle 14,5 miljoni kuulamise.