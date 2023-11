Fännid ärevil – kas Homer Simpson ei kägistagi enam oma poega Barti?!

Portaali Variety teatel vallandus paanika 22. oktoobril eetrisse jõudnud „Simpsonite“ osaga „McMansion & Wife“, kus Simpsonite uus naaber Thayer (Hank Azaria) märkis Homeriga (Dan Castellaneta) käteldes, et tollel on tugev käepigistus. „Näe, Marge, poisi kägistamisest on kasu olnud,“ täheldas Homer oma naisele ja lisas: „Ma tegin nalja. Kägistamisega on lõpp. Ajad on muutunud!“