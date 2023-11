PÜÜDIS NOORI NAISI LÕKSU: Soome päritolu moehiid mõisteti süüdi mitmes seksuaalrünnakus

Toronto vandekohus mõistis 82aastase endise moeärimehe Peter Nygårdi süüdi neljas seksuaalrünnakus. Enam kui poolteist kuud kestnud kohtuprotsessil kõlasid viie naise šokeerivad pihtimused, kuid see on vaid jäämäe tipp – teda on seksuaalvägivallas süüdistanud kümned naised. Kanada Hugh Hefneriks tituleeritud playboy alluvuses töötanud Eha Urbsalu on tunnistanud, et Peter käitus oma alluvatega halvasti ja tema peod olid orgiad.