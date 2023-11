Staarkokk Gordon Ramsay sai kuuenda lapse

Gordoni ja Tana kolmas poeg sai nimeks Jesse James Ramsay. Nad on abielus 1996. aastast. Tana on ka ise kokaraamatute autor ja telesaatejuht.

„Milline vapustav sünnipäevakink,“ kirjutas Gordon, kelle sünnipäev oli 8. novembril - samal päeval mis nende tütrel Matildal ehk Tillyl (22). Ramsay andis mõista, et nüüd on nende „brigaad“ täis. „Kolm poissi, kolm tüdrukut - tehtud!“

Väljaanne Hello! märgib, et Tanal õnnestus sedapuhku lapseootust avalikkuse eest varjata. Pühapäeval kirjutas ta sotsiaalmeedias, et viimased üheksa kuud olid närvesöövad, „aga me saime hakkama ja nüüd on meil selline rõõmurull“.