PÖFF27 | Kohtunik ei ole psühholoog. „Langemise anatoomia“ on räigelt ülehinnatud

Kuidas on võimalik, et Prantsusmaa režissööri Justine Trieti’ trillerlik kohtudraama võitis Cannes’i filmifestivalil Kuldse Palmioksa auhinna ja on edukalt linastunud ka mitmetel teistel olulistel festivalidel nagu Locarnos, Torontos, Sydneys ja Brüsselis? Film ei paista silma mitte kuidagi, ei ütle mitte midagi olulist ning ei vasta isegi enda esitatud küsimustele. „Langemise anatoomia“ on üks nendest Euroopa filmidest, kus visatakse 50 erinevat ideed publikule näkku, lootuses et mõni äkki kinni jääb ja meie kinosaalis ise mingisuguse narratiivi sinna otse juurde mõtleme, mida autor teha ei osanud. Kaks ja pool tundi suhteteraapiat kohtutrilleri maskeeringus ei ole publiku aega väärt.