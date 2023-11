ÕNNETU JUHUS! Silvia Ilves otsib poja kaotsi läinud viiulit: kui seda ei leia, tuleb koolile pill kinni maksta ja see pole väike summa

Silvia viiulit õppiv 7aastane poeg Cristopher unustas üleeile, kolmapäeval oma pisikese musta viiulikasti trammi number 2. Sõites peatusest „Kanuti“ peatusest „Paberi“ peatuseni.

Silvia on ühendust võtnud trammidesse unustatavate asjade keskusest, kus öeldi, et ühtegi viiulit kastiga pole sinna toodud. „Armsal mustal kastil on olemas silt „Cristopher Maximilian“, aga kahjuks telefoninumbrit ei ole.“

„Tõenäoliselt on viiuli keegi enda hoole alla võtnud. Laps on väga väga õnnetu, ta on üldiselt erakordselt kohusetundlik,“ kirjutab Silvia.