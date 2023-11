Üksikisast näitleja Margo Mitt: olen püüdnud lapsevanemaks olemist juurde õppida, et ma võimalikult vähe oma lapsi ära rikuksin

„Mingi aeg tundsin küll, et olen nagu rööpa pealt maha sõitnud rong, nüüd on enesetunne oluliselt parem,“ tunnistab näitleja ja koolitaja Margo Mitt (52), kellest mõni aasta tagasi Eestimaal möllanud pandeemiaajal sai kahe teismelise üksikisa. „Kuidagi läksid suhted nii lappesse, et targem tundus laiali minna,“ sõnab mees, kes võttis kaasast lahkumineku järel koos poja Mihkli ja tütre Miina Mariaga ette elumuutuse. Igas mõttes.