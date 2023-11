Olav Osolin oma vastsest raamatust: „Kirjastaja kahtlustab, et see võib olla Eesti esimene ilukirjanduslik teos, mille tekstis on tasulised tootepaigutused.“

Esiotsa võtab säherdune teadaanne sõnatuks. Olav üksnes muigab: „Kirjastaja Krista Kaer kahtlustab, et see võib olla Eesti esimene ilukirjanduslik teos, millel on sees tasulised tootepaigutused. Võib-olla avab see uue peatüki eesti kirjanike toimetulekus.“