Printsess Madeleine puudub Nobeli galalt oma mehe pärast?

Rootsi õukond on kinnitanud, et 10. detsembril toimuval galal, mis on kuningliku pere tähtsamaid esinduspidusid, ei saa näha Madeleine'i ja tema meest Chris O'Neilli. „Printsess ja tema pere elavad Ühendriikides ning sealt on Nobeli-galale pikk maa,“ seletas kuningakoja pressiesindaja Margaretha Thorgren.

Iltalehti teatel on Madeleine galalt puudunud juba neli, Chris lausa kuus aastat järjest. Varem on põhjuseks olnud nii väikesed lapsed - Floridas elaval abielupaaril on kolm võsukest - kui ka pandeemia. Kuid uudist vahendav Rootsi väljaanne Svensk Damtidning kahtlustab, et peamiseks põhjuseks on printsessi ärimehest abikaasa, kes ei armasta rambivalgel olla. Samal põhjusel olevat Chris keeldunud ka printsi tiitlist, mis ta oleks oma kuningast äialt abiellumise puhul saanud - tiitel oleks teda kohustanud kuningliku pere liikmete kohuseid täitma.