HEAD ISADEPÄEVA! Tuntud näod räägivad oma elu tähtsaimast rollist: see on terviklik ja soe tunne, mida ei asenda miski

Poliitik Raimond Kaljulaid räägib, et lapse sünd on perele väga õnnelik sündmus. See on ka elu muutev. Selles on tohutu jõud, sest lapsed sünnivad teatavasti armastusest. „Lugesin hiljuti üheks esinemiseks valmistudes president Lennart Meri kõnesid. Ühes oma kõnes ütleb Meri väga tabavalt, et „armastus on elu kõige vägevam hoob“. Ma arvan, et kõik isad ja emad saavad kohe aru, mida Meri selle all mõtles,“ lisab ta.