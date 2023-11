Ira Lember: „Viimasel kohtumisel hoidis Jaan veel mu kätt ja hüvasti jättes kinnitasime vastastikku, et kindlasti näeme.“

„Nii kurb, kui see ka pole, aga Jaaniga kohtusin ma viimati meie hea kolleegi Helvi Jürissoni matustel septembris. Ma helistasin Jaanile, et Helvi on surnud, ja Jaan vastas, et kahjuks ei saa ta vist tulla, sest autoga ta enam ei sõida ning kuidas ta Koselt ikka linna pääseb,“ meenutab kirjanik Ira Lember oma viimast kohtumist hea sõbra ja kolleegi Jaan Rannapiga.