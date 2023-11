Olivia Saar: „Kui Jaan ühe asja ette võttis, oli ta selle nimel valmis kasvõi kivist läbi minema. Tema sihikindlus oli vapustav.“

„Mul on sünnipäev 18. oktoobril, mil Jaan alati helistas ja õnne soovis. Seekord helistades ütles, et tal on mulle pisike palve. Et tal on kõik sõbrad kõrvalt kadunud ja lepime kokku, et helistame vähemalt kord kuus ja ajame siis kohe pikemalt juttu. Et räägime üksteisele oma elust. Leppisime veel kokku, et järgmine kord helistan mina talle. Andsin talle sõna, et helistan. Aga kahjuks pean nüüd oma sõnu sööma, sest seda järgmist korda enam ei tule. Oleme ju Jaaniga täpselt ühevanused, sündinud ühel aastal, mõlemad sügiselapsed. Mina vaid poolteist kuud noorem. Nii et meil oli väga sarnane lapsepõlv. Oleksime justkui mänginud ühes liivakastis,“ leiab Olivia siinkohal ilusa kujundi.