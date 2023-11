De Niro peab oma endisele assistendile maksma 1,26 miljonit dollarit valuraha

11 aastat Oscari-laureaadi alluvuses tegutsenud Graham Chase Robinson (41) nõudis De Nirolt (80) 12 miljonit dollarit, väites, et filmistaar oli teda sooliselt diskrimineerinud, teda alandanud ja temaga kättemaksuhimuliselt käitunud. Robinson töötas 2008-2019 De Niro firma Canal Productions alluvuses, oli algul tema assistent, kuid tõusis hiljem firma produktsiooni- ja finantsharu asepresidendiks, vahendab BBC News

Robinson rääkis tunnistajapuldis pisaratega võideldes, et De Niro alandas teda pidevalt: sõimas bitch'iks, karjus ta peale, viskas Viagra-teemalisi nalju ning nõudis selja sügamist. „See oli haige, see oli jälk!“ kirjeldas Robinson Daily Maili teatel sügamisintsidenti. Enda sõnul käituti temaga nagu De Niro kontorinaisega.

De Niro ise viibis protsessil kolmel päeval, neist kahel tunnistajapuldis. Vanameister väitis, et pole Robinsoni peale karjunud, küll aga möönis hääle tõstmist. Kuid kohtusaaliski karjus De Niro eksalluva peale: „Häbi sulle, Chase Robinson!“

Vandekohus leidis kaks nädalat kestnud kohtuprotsessi lõpus, et De Niro polnud väärkohtlemises isiklikult süüdi, kuid Canal Productions peab maksma Robinsonile üle 1,26 miljoni dollari. Uudist vahendav Daily Mail märgib: vandekohus ei seletanud, miks süüdi jäi Canal, aga mitte De Niro.

Väljamaksed summas 632 142 dollarit tuleb teha kahes osas. Summa on võrdne Robinsoni palgaga nende nelja aastat eest, mis ta on De Niro firmast lahkumise järel ilma tööta olnud. Robinson on enda väitel kandideerinud enam kui 600 töökohta, kuid pole suutnud tööd leida.