PALJU ÕNNE! StarFMi hommikuärataja Andres Puusepp ja ta kallim on esiklapse ootel: "Väga eriline aeg meie elus!"

Täna lõuna paiku postitasid Andres Puusepp ja ta kallim Sandra Siimussaar oma sotsiaalmeediakontole šiki paarifoto, kus Andrese pea on hellalt Sandra kõhul. Nii anti teada, et järgmisel aastal on oodata nende esimest armastusevilja. Kes paarile sündimas on ja kui kaugel on Sandra lapseootus, ei soovi asjaosalised avaldada. „See on väga eriline aeg minu elus, oleme tõesti siiralt õnnelikud ja ootame pisipõnni, juba väga,“ õhkab esiklast ootav Sandra. Andres lisab, et temagi on väga õnnelik. „Ja muidugi ka ootusärev.“