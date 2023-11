Matthew Perry surmatunnistus jätab õhku suure küsimärgi

Surmaajaks on märgitud 28. oktoober kell 16:17 kohaliku aja järgi. Los Angelese päästeteenistuse esindaja on varem rääkinud, et Perry elutu keha avastanud isik - tõenäoliselt tema assistent - tõstis tema pea vee peale ja tal õnnestus Perry mullivanni serva juurde upitada. Veest välja tõsta ta Perryt ei jaksanud. Seda tegid kohale saabunud tuletõrjujad. „Paraku näitas kiire meditsiiniline hinnang, et mees oli surnud juba enne esmareageerija saabumist.“