ÕL VIDEO JA GALERII | Mihkel Raud seksist ja suhetest: „Naise magamistuppa vedamine, et teeme su nüüd korda, minu kogemusest ei toimi!“

Eile kogunes Solarise Apollosse rohkelt raamatuhuvilisi, et elada kaasa Epp Kärsini ja Mihkel Raua värske teose „Ennast raiskame võõrastes voodites“ raamatu esitlusele. Oli see siis osav turundustrikk või mis, aga kõige vähem rääkisid Kärsin ja Raud seksist, kuigi paljude arvates just sellest raamat ongi.