GALERII | „MA OLEN MAALT JA HOBUSEGA!“ Aasta isa Ülo Loorens: peres tuleb kompromisse leida, sest lapsed ei pea nägema, et papa-mamma tülitsevad

Ülo on elupõline Läänemaa mees, kellele on kodukoha käekäik ja kordaminekud olnud alati väga tähtsad. Mees tunnistab, et ta pole kunagi armastanud tühja tööd teha ja kõik tegemised on olnud ikka selleks, et nii endal kui ka teistel oleks hea elada. Koos abikaasa Milviga on Ülo üles kasvatanud neli poega, kes kõik ühel või teisel viisil ühiskonnaellu panustavad.