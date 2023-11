Ajuvähk tappis 35aastase „Kodus ja võõrsil“ staari

View this post on Instagram

2019. aastaks sai haigus peatatud, kuid naasis järgmisel aastal. Mulluses intervjuus tunnistas Austraalia artist, et prognoos on trööstitu. „Vaadates oma diagnoosi ja kasvajat ja … keskmiselt elatakse sellega kolm aastat. Mina olen juba viis aastat elanud, nii et olen juba võidumees. Aga ühel hetkel saab ta minust jagu. Praegu on mu eesmärk püüda võimalikult paljusid inimesi aidata.“