KARM! Ott Tänaku abikaasa meenutab võitlust rinnavähiga: „Sain intensiivset keemiaravi ja 33 kiiritust"

Rallisõitja Ott Tänaku abikaasa käis neljapäevases „Ringvaate“ saates rääkimas oma raskest võitlusest rinnavähiga.

„Võtsin vastu otsuse, et olen oma loost valmis avalikult rääkima, kui kõik on seljataga,“ räägib Janika, kelle viimane ravipäev oli täpselt aasta tagasi. Nüüdseks on ta aru saanud, kui paljusid inimesi tema vähilugu tegelikult puudutab ja kui paljud said sellest abi said.

Janikal avastati vähk eelmisel aastal. Naine meenutas hetke, mil tundis, et midagi on valesti. „Eelmise aasta jaanuari õhtupoolikul lugesin raamatut ja tundsin rinnas väikest teravat hernesuurust tükikest. Läksin paanikasse, aga rahunesin kohe ka maha. Kirjutasin perearstile ja tema helistas tagasi ning kutsus mu kiiresti kontrolli.“

Hirmutavaks diagnoosiks oli üks aktiivsemaid vähivorme –kolmiknegatiivne rinnavähk. Läbi tuli teha koguni 33 kiiritust. „Ma olen palju nutnud, nutsin ravi kestel iga päev. Enesehaletsus tuleb peale, ravi oli kurnav, juuksed tulid täiesti ära, mis oli minu jaoks äärmiselt raske. Sellest tundest pole võimalik kõrvalt vaadates päriselt aru saada. Just emotsionaalne pool on väga raske,“ tõdeb Tänak.

„Ringvaate“ saates oli ka onkoloog Elen Vettus, kes Janikat ravis. Vettus tõdeb, et vähki haigestumine on kasvutrendis. Onkoloog rääkis, et Tänaku juhtum oli õnneks varajases staadiumis. „Tihti ongi patsientideks just noored naised. Alla 35-aastased naised ei kuulu vähi sõeluuringusse, nad tihti ei mõtlegi oma tervise peale. Tänu Janika loole on mitmed elud päästetud."

Nüüdseks on Janika ravi minevik, aga kontrollis peab käima aktiivselt. „Ma ei mõtle oma haigusele iga päev, aga kui ma näen neid naisi enda ümber, siis tuleb jälle meelde,“ ütles Tänak, kes on eluga vaikselt edasi liikunud.