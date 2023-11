Rootsi kuningakoda: prints Carl Philipile tehti operatsioon

Carl XVI Gustafi ja kuninganna Silvia poeg osales 26. oktoobril Stockholmis teadusstipendiumide üleandmisel ja tema lahases paremat kätt polnud võimalik ignoreerida. Prints surus noortel teadlastel kätt vasaku käega. Uudist vahendav Seiska märgib, et Carl Philip on õnneks vasakukäeline, nii et igapäevaelus ei saanud vigastus nii palju tülinat tekitada kui paremakäelisel.