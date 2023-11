VISADUS VIIS SIHILE! Staarfotograaf Gerda Carina karmist konkurentsist: pidin näitlejaid pildistama ka pärast öö otsa nutmist ja oksendamist

Londonis toimub Gerda Carina sõnul ainult karjääriredelil ronimine ja äritegemine. „Kumbki ei kaasa südant. Äris ju kaastunnet üldiselt ei ole. Seega sügavaid sidemeid sa väga ei loo.“

Näiteks ei huvitanud toona kedagi, et oled haige või midagi on isiklikus elus juhtunud. Gerda Carina mäletab siiani, kuidas tema sõbranna sooritas enesetapu ning ta istus terve õhtu peadpidi vetsupotis. „Ma vist nutsin ja oksendasin segamini. Nägin hommikul välja nagu pilusilm,“ meenutab ta. Küll aga tuli pildistada ajakirja jaoks kahte tuntud näitlejannat. Ei jäänud lihtsalt muud üle, kui valu alla neelata. Muidu öeldakse: „Thank you, next!“ (aitäh, järgmine! – eesti k.), ja oledki kogemusest ilma.