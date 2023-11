VASTIK TUNNE! Laulja Marek Sadam langes Selveri kassas varguse ohvriks. „Röövitud rahakotis olid kõik dokumendid ja suurem summa raha!“

Laulja Marek Sadam langes eile Kadaka Selveri kassajärjekorras röövi ohvriks. „See on vägagi isiklik valu. Keegi tuli ning röövis midagi väga erilist, dokumendid ja raha, mille saamiseks pean väga palju kirjutama. Turvalindilt on näha, kuidas võetakse. Võigas,” kirjutas artist oma sotsiaalmeedia lehel. Õhtulehele kommenteeris Sadam, et ta rahaline kaotus on tõepoolest suur.