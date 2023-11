STREISAND KLAARIB ELULOORAAMATUS ARVEID: „Chaplini poeg oli minu vastu kohutavalt julm.“

Maailmakuulsa laulja ja näitleja arvukad fännid on tema memuaare ammuilma oodanud. Barbra ise hõikas need välja juba 2015. aastal, lubades, et raamat jõuab lugejateni kahe aasta pärast. Toona ütles Streisand Associated Pressile, et on mälestusteraamatut kaalunud 2009. aastast saadik, kui hakkas oma mõtteid üles kirjutama ja vaagima, kas ta ikka tahab oma elu uuesti läbi elada. Kuid alles nüüd, 7. novembril, said Streisandi fänkonna ootused kuhjaga tasutud: ilmus umbes tuhandeleheküljeline „My Name is Barbra“ ehk „Minu nimi on Barbra“.