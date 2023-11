FILMIARVUSTUS | Halasta, palun. „Marvelid“ on jõuetu nagu kolme jalaga nälginud hobune

Ma olen väsinud nagu enamus Marveli fännid. Uskumatu, et Disney on mind suutnud muuta ükskõikseks kuni punktini, kus mul on vaatamata seriaal „Secret Invasion“ ja „Loki“ teine hooaeg. Varem olin kõige esimene kinosaalis ja uue koomiksi järjekorras, siis nüüd ei saa mind isegi raha eest neid asju enam vaatama. „Marvelid“ saabub keset tõsist Disney kriisi, kus nende maine võetakse kokku South Parki ühes viimases episoodis: „Put a chick in it. Make her lame and gay.“ Kinokassas on pilt Disney jaoks kurb ning tulevik veel hullem ja “Marvelid" on täiesti tähendusetu film.