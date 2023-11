Netikelmid petavad tuntud saatejuhi nimega raha välja! Anu Välba: ma ei kutsu kedagi üles kuhugi investeerima läbi kahtlaste lehekülgede

Erinevate võltsreklaamide tõttu on inimestelt välja petetud sadu tuhandeid eurosid. Petuskeemis kasutatakse tuntud inimeste pilte, kes justkui jagavad oma kogemuslugusid. Tekitades tunde, et see on päriselt juhtunud ja inimestel on võimalik saada oma probleemile abi. Näiteks ahvatleti Anu Välba nimega inimesi investeerima. Väites, et ETV-s saab nii vähe palka ja Välba on leidnud endale uue võimaluse raha teenida. Seda investeerides.