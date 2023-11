ÕL TV | Muinasjutuline Kitty Florentine: põnev on luua keskkond, kus sa saad inimese kõikide meeltega manipuleerida

„Mu kontserdil on olnud nii erinevaid inimesi. Seal ei ole ühte vanusegruppi või kindlat tüüpi inimesi, mis on siiani olnud kõige suurem kompliment,“ räägib eeterlik lauljatar Kitty Florentine. Kui mullu pälvis ta Raadio 2 Aastahitil aasta debüüdi auhinna, siis tänavu oli ta juba nomineeritud Eesti muusikaauhindadel aasta indie-/alternatiivalbumi kategoorias. Lisaks sündis New Yorgi 99 Canal ruumides 5. novembril salapärane küsimuste-, naudingute- ja muutusteküllane metamorfne maastik. Performa programmi jaoks valminud lavastusliku installatsiooni keskmes oli Kris Lemsalu inimpurskkaev, millele Kitty Florentine'i žanripiire ületav hääl lisas taktiilseid ja tunnetuslikke mõõtmeid. Omavahel põimusid looduslik ja tehislik, ilu ja grotesk ning huumor ja surelikkuse tajumise kaalukus. Kes on see müstiline Eesti muusika skenele ilmunud artist, kes suudab mängleva kergusega inimese kõikide meeltega manipuleerida?

