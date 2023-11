„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Kummaline ja eeterlik Kitty Florentine: lõugasin kodus lihtsalt nii palju, et lõpuks said ka vanemad minu laulusoovist aru

Kohtusin hilisel hommikusöögil restoranis Puri noore andeka artisti Kitty Florentinega, kes väljendab ennast läbi erinevate loomevormide. Tema lood hiiliks justkui unelmate ja painajate piiril. Ise peab ta end alternatiivkunstnikuks, kes loob helimaastikke, mis lahustavad piire. Pehme, kuid täidlase vokaaliga, mida saadavad jõulised žanripainduvad instrumentaalid, kutsub ta osa saama ühe inimese elukogemuse loost, mis on mässitud vastupanu, õrnuse, raevu ja soojusega. Tema debüütalbum „Maladaptive Daydream“, mis ilmus aastal 2022 sai kriitikute ja muusikasõprade sooja vastuvõtu osaliseks. Lisaks on akrobaatilise vokaaliga laulja viimistlenud oma live-esitusi liikumise ja draamaga, mille tulemuseks on ainulaadne elamus. Tänaseks on Kitty Florentine Eestimaa pimeduse õlgadelt raputanud ning esineb terve novembrikuu Big Apple'i kuumimates spot`ides. Ja need ülesastumised on olnud tõepoolest väga edukad.

