Johannes Lõhmus: „Kirjutasin Laurale võistluslaulu vahetult enne sünnitusmajja minekut.“

Johannes sai 19. oktoobril viienda lapse, kui tema elukaaslane Aveli Jänes tõi ilmale nende esimese ühise järeltulija, poeg Gordoni. „Kui enne arvasin, et laul vajaks veel tuunimist, siis pärast sünnitusmajast naasmist seda kuulates tundsin, et see on väga kõva pala, mille oleme Lauraga kahasse teinud. Ei muutnud midagi ja panin konkursile teele,“ räägib Johannes. „Sellel on hea sõnum, meeldejääv meloodia ning veel omadusi, mis teevad selle tugevaks, seega loodame parimat,“ on ta lootusrikas.