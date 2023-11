Kas Matthew Perry haud on tõesti nimme nii trööstitu?

TMZ.comi teatel sängitati Perry Los Angelese Forest Lawni kalmistule – täpsemalt, selle eksklusiivsesse ossa, mausoleumi, mis kannab nime Sanctuary of Treasured Love (tõlkes umbes „kalliks peetava armastuse pühamu“) ning mis on kõrgete müüridega ja paikneb värava taga. Teiste seas on sinna maetud „Tähesõdade“ staar Carrie Fisher ja tema ema Debbie Reynolds ning rokkar Ronnie James Dio.