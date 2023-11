Uue hingamise saanud Uudo Sepal jagub keemiat nii laval kui eraelus: „Mul on midagi küpsemas..."

Aasta alguses oli Uudo Sepp ennast oma sõnul ära kaotanud. „Olin natuke läbi põlenud ning ma ei teadnud, milleks midagi teen. Pidin enda sees vastuseid leidma. Nüüd on mind ümbritsemas inimesed, kes aitavad oma energiaga mind edasi. Tean, et see esinemispaus oli vajalik, ja praegu olen ma omadega heas kohas ning õnnelik,“ õhkab Sepp.