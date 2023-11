LÕPUKS OMETI! Tema on uus maailma seksikaim mees!

57aastane Dempsey väljendas People'ile heameelt, et ta sai seksikaima mehe tiitli just praeguses elujärgus. „Tore on tunnustust leida ja muidugi upitab see veidi mu ego, aga ühtlasi on mul nüüd võimalus kasutada seda tiitlit millegi positiivse hüvanguks.“

Teinitähena alustanud Dempsey noorpõlve tuntuim linateos on 1987. aasta romantiline noortekomöödia „Can't Buy Me Love“ (1987). 2005. aastal tegi Patrick võimsa comeback'i uues haiglasarjas „Grey anatoomia“, kus ta mängis kümme aastat neurokirurg Derek „McDreamy“ Shepherdi. Roll tõi Dempseyle miljoneid fänne. People'i esikaant on tema foto kaunistanud ajakirja väitel lausa lugematuid kordi. Kuid maailma seksikaima mehe tiitel tuli alles nüüd. „Olin täiesti rabatud ja hakkasin siis naerma - et kas see on mingi nali?“ meenutab näitleja oma reageeringut. „Ma olen ju alati pruutneitsi olnud!“

Dempsey loodab, et seksikaima mehe tiitel aitab tähelepanu tõmmata talle südamelähedastele projektidele, eeskätt vähipatsiente ja nende lähedasi toetavale Dempsey Centerile, mille ta asutas oma kadunud ema mälestuseks. „Grey anatoomia“ tähe süda on hõivatud - ta on abielus meigikunstnik Jillianiga (57). Neil on kolm last: 21aastane tütar Talula ja 16aastased kaksikpojad Sullivan ja Darby.