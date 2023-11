VISA HING! Haruldase südamehaigusega võitlev Merili: olin korraga nagu beebi ja vanainimene. Pidin uuesti õppima kõndima, sööma, vetsus käima...

„Sain aru, kui imeline on see, et saan ise kõndida, süüa ja vetsus käia. Alles siis, kui meilt midagi ära võetakse, saame aru, kui väärtuslik see meile oli,“ räägib haruldase südamehaigusega Merili (25). Noor naine on läbi teinud kolm südameoperatsiooni ja viibinud elus haiglaseinte vahel rohkem kui kõik tema tuttavad kokku.