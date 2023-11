ÄREVUS: kas kevadisel Eurovisioni lauluvõistlusel on ikka turvaline olla?

Malmö politsei esindaja Nils Norling rääkis Sveriges Radio intervjuus, et Gaza sõda mõjutab ka Rootsit. Norlingi sõnul on Malmös viimaste kuude jooksul vihakuriteod mõnevõrra sagenenud. „Näeme päevast päeva meeleavaldusi, millest suurem osa on Palestiina toetuseks. Me ei saa välistada võimalust, et inimesed võivad ellu viia mitmesuguseid arvamusavaldusi,“ vahendab portaal Eurovoix.