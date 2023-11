AUHINNASADU JÄTKUB! „Savvusanna sõsarad“ pälvis Euroopa Filmiauhinna nominatsiooni parima dokumentaalfilmi kategoorias 

Režissöör Anna Hints on nominatsioonist liigutatud. „Selline tunnustus teeb sõnatuks ja väga tänulikuks. Olen filmiga ilmatuuril ning imestan ja rõõmustan iga kord publikuga kohtudes, kuidas midagi nii kodust ja lokaalset saab olla samas nii universaalne ning puudutada südameid üle maailma. Minu jaoks see räägib suurest vajadusest ning igatsusest suitsusauna moodi turvalise ruumi järele, kus saame oma erinevustest hoolimata olla kuuldud ning nähtud ja hoitud.“

Produtsent Marianne Ostrat rõõmustab, et esimest korda on Eesti dokfilm pälvinud EFA nominatsiooni: „On vägev näha, et „Savvusanna sõsaratest“ on kujunenud üks aasta hinnatumaid filme. Parajasti jõuab film ka enamike Euroopa riikide kinolevisse ja selline suure kaaluga nominatsioon aitab loodetavasti ka publikut kinno tuua. Lisaks auhindadele on iga filmi suurim eesmärk jõuda võimalikult paljude inimesteni.“

Euroopa Filmiakadeemia (European Film Academy, EFA) on 1988. aastal asutatud Euroopa filmitegijate ühendus, mis annab välja Euroopa Filmiauhindu 24 kategoorias. Tegemist on Euroopa filmidele antava kõrgeima tunnustusega. Euroopa Filmiauhindade tseremoonia toimub 9. detsembril Berliinis.

Eesti-Prantsuse-Islandi koostöös valminud „Savvusanna sõsarad“ jätkab linastumist filmifestivalidel üle kogu maailma, hetkel jookseb film Suurbritannia, Iirimaa ja Leedu kinodes ning jõudis möödunud reedel ka Norra kinolevisse.

Sel ning järgmisel nädalal linastub film mitmel väga olulisel festivalil. Režissöör Anna Hints ja produtsent Marianne Ostrat esindavad „Savvusanna sõsaraid“ New Yorgis USA suurimal dokumentaalfilmide festivalil DOC NYC, kus see linastub varem olulisi auhindu pälvinud filmidele pühendatud Winner’s Circle programmis; 12. novembril lõpetab „Savvusanna sõsarad“ New Yorgi Balti Filmifestivali ja samal kuupäeval leiab aset Ameerika filmikriitikute ühingu Critics Choice Documentary Awards auhinnatseremoonia, kus film on nomineeritud parima esimese täispika dokumentaalfilmi kategoorias.

New Yorgist suunduvad režissöör ja produtsent edasi Hollandisse, kus „Savvusanna sõsarad“ linastub maailma olulisimaks peetava Amsterdami rahvusvahelise dokumentaalfilmide festivali IDFA Best of Fests ehk Festivalide Paremiku programmis. Paralleelselt osaleb operaator Ants Tammik „Savvusanna sõsaratega“ olulisimal operaatoritööle pühendatud filmifestivali Camerimage võistlusprogrammis Poolas Toruńis.

„Savvusanna sõsarad“ on hetkeseisuga võitnud üheksa auhinda, millest värskeim on Viini rahvusvahelisel filmifestivalil Viennale saadud FIPRESCI auhind. Film on pälvinud neli žürii äramärkimist ning on LUX Euroopa kinopubliku auhinna nominent.