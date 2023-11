UUED TUULED! Tennisekarjääri lõpetav Anett Kontaveit: loodan, et elu muutub tiba rahulikumaks

Sel laupäeval toimub Anett Kontaveiti suur lahkumismatš Tondiraba Jäähallis. Tema sõnul on see ilus punkt karjäärile. „Saan kodupubliku ees veel ühe korra korra mängida ja ka sellise pikema intervjuu anda. See on väga tore ja südantsoojendav lõpp minu jaoks,“ ütleb ta.

Anett ei kujutanud kunagi ette, et jõuab nii kaugele ja karjäär on sedavõrd edukas. „Ma ei osanud sellest isegi unistada. Mulle lihtsalt meeldis mängida. Alati on asju, mida oleks saanud teisti teha. Praegu saan aga öelda, et minu süda on rahul. Andsin endast 100% ja olen väga rahul saavutatuga.“

Samamoodi poleks Anett arvanud, et lõpetab karjääri juba 27aastaselt. „Muidugi ma ei arvanud, et 40. eluaastani mängin, aga sellises vanuses lõppu ei osanud ka oodata,“ tunnistab ta.

Oma keha tuleb aga kuulata ja just alaseljavigastuse tõttu tuleb Anettil tippspordist loobuda. „See jääb mind elu lõpuni painama. See pole valu, millega ei saaks elada, aga paraku närib kogu aeg. Tundsin, et see häiris just mängustiili, kus peab palju jooksma, võitlema ja liikuma. Kõik muutus keeruliseks. Ma ei saanud vabalt mängida ja anda endast nii palju, kui oleksin soovinud.“

Lahkumismatšil astub Anett silmitsi Ons Jabeur'ga. Kuigi tegemist on mingil määral sõuga, lubab tennisist ka suurt heitlust. „Olen kõvasti trenni teinud. Jõusaalis käinud vormi hoidmiseks. Mul on raske mängida lõbu pärast – ma tahan väljakul alati võita. Näitan veelkord, kui hästi mul see tennisemäng välja tuli.“

Karjääri lõpetav Anettil on edasiseks mitmeid plaane ning loodab, et elu muutub varasemast rahulikumaks. Näiteks on tal mitu aastat käsil psühholoogiaõpingud, mis nüüd saavad jätkuda täiskoormusel. „Ka praegu on olnud võrdlemisi suur tempo peal. Tahaks natuke iseendale aega võtta ja mõelda, millised suunas edasi liikuda.“