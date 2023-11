„PUUDUTA MIND“ 301. SAADE | Ikevald Rannap: nendest, keda noorena kiusatakse ja veidrikest, näiteks nagu mina, saavad lõpuks kõige ägedamad tegelased

Eelnevatest intervjuudest Ikevaldiga on jäänud kõlama pigem tema valud ja läbielamised, koolikiusamised, isaga teemad. Väga õrnad kohad, aga need on siiski olnud ka tema kujunemise kohad. „Arvan et nendest, keda noorena kiusatakse, tulevad lõpuks väga kihvtid inimesed ja ka kõige veidramatest on saanud kõige ägedamad tegelased,“ on Ikevald veendunud. Täna, pisut teistsugust Ike muusikat kuulates, leiab sealt unistavat, romantilist, mütoloogilist, aga samas ka mässulist, teravat ja julget - igatahes teistsugust, mida oleme harjunud saama. Mis on teda sellele uuele teekonnale viinud, vaata saatest!