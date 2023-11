„PUUDUTA MIND“ 299. SAADE | Tiit Trofimov käis Tallinna vangla õhku nuusutamas: kui mul poleks olnud varasemat kogemuste pagasit, siis oleks trellide taga päris raskeks läinud

Hiljuti võttis kinnipeetav, kes oli raamatu „Lõpp on algus“ läbi lugenud ja sealseid praktikaid kasutanud, pereliikme kaudu ühendust ja küsis, kas Tiit on valmis minema nendel teemadel ka vanglasse rääkima. Tiit nõustus. Visiit toimus 25. oktoobril. Ta tegi seda tasuta. Miks? Mida ta seal koges? Seda tunnistas mees siiski kohe vahetult peale külastust, et kui tal poleks olnud varasemat kogemuste pagasit taga, siis oleks trellide taga päris raskeks läinud.

