INETU LUGU: kas Charles näitas ülekäte läinud Harryle koha kätte?

Charles III saab 14. novembril 75aastaseks ning tähistab hällipäeva lähimate pereliikmete ja sõprade seltsis Clarence House'is. Sunday Times väitis, et kuninga noorem poeg prints Harry on sünnipäevakutse tagasi lükanud. Kuid prints Harry ja hertsoginna Meghani esindaja kinnitas Mail Online'ile, et kuningakojast pole Sussexi hertsogipaariga ühendust võetud ja nad pole peokutset saanudki.