Anni ja Tomi Rahula: vaidlused vaieldakse läbi rääkimise, ühele meist oli see täiesti uus

Annil on kusjuures siiani meeles nende esimene tüli. „See ei pruugi paljudele loogiline tunduda. Mäletan, et mõtlesin, kas mul on midagi viga. Vaidlus hakkas tekkima, sina panid aga jaki selga ja ütlesid, et lähed minema,“ meenutab Anni.

Toona oligi Tomi lahenduseks olukorrast põgenemine, ent ta ei pääsenud nii kergelt. Anni ütles abikaasale, et teeb tassi teed ning nad istuvad maha ja räägivad. Vaidlus oli sekundiga unustatud ja asendunud Tomi hämmingus pilguga – mismõttes? Mis sa tahad minust? Mismõttes tee? Meil on siin vaidlus ju!

„Kui inimene on tuline, läheb käima ja vihaseks… Ja siis sa pakud teed. Mulle jääb see meie esimene vaidlus igavesti meelde, kuidas Tomi vaatas kummastunud pilguga, et miks ma pean istuma ja nüüd teed ja küpsiseid nosima ja rääkima,“ meenutab Anni.