MEELETU TÖÖ! Mihkel Mattisen: minu pilliharjutamise rekord ühes päevas on olnud kümme tundi

Muusika on olnud Mattiseni peres alati väga tähtsal kohal. Isa lõpetas konservatooriumi klarneti erialal, kuid tegeles terve elu organisatoorse poolega, olles filharmoonia direktor. Ema on muusikateooria haridusega ning töötas ajalehtedes Sirp ja Muusika. Kusjuures oli tavaline, kui mõni maailmanimega dirigent või artist Eestis kontserdi andis ja tuli pärast neile külla.

„Väiksena viisid vanemad mind tihti ERSO kontsertidele. See oli kuidagi nii loomulik, et läksin õppima just muusikat,“ ütleb Mattisen.

Ühtegi muusikastiili teisele ta ei eelista. Mihklil on enda sõnul hästi lai muusikaline maitse, barokist rokini. Kui teised alles unistasid reisimisest, käis tema juba 1988. aastal poistekooriga Ameerikas, Austraalias, Singapuris ja mujal. Ostes sealt ka kõiksugu muusikaplaate kaasa.

Mattiseni sõnul polnud klaveri õppimine tema esimene valik. Ent vanemad suunasid erialavalikut tugevalt. Ühel aastal võttis Mihkel koolis küll lisaerialana löökpille, aga see jäigi sinnapaika. Ta ei tundnud, et oleks tahtnud trummidega edasi tegeleda.

Mattisen leiab, et harjutamine on muusiku jaoks paratamatu. „Kui tahad õppida mingit lugu hästi mängima, siis ei ole muud võimalust, kui lihtsalt harjutada. See ongi meeletu töö. Minu rekord pilliharjutamist ühes päevas on olnud kümme tundi. Aga viis tundi on täiesti tavaline.“