TEATRIARVUSTUS | Noorsooteatri „Kasvava kuu” tegelased on usu ja lootuse vahel vangis

Lavastus põhineb mitmekordselt auhinnatud autori Sarah Crossani noorteromaanil „Moonrise”. 17aastane New Yorgis elav Joe (Joosep Uus) saab kirja oma vanemalt vennalt, kes on Texases kümme aastat vangis olnud. Teda süüdistatakse mõrvas ja kohtunik on surmanuhtluse kuupäeva lõpuks paika pannud. Kõik need aastad on Ed (Mart Müürisepp) uskunud ja lootnud, et juhtub ime, tõde tuleb päevavalgele ja süüdistus võetakse maha. Kohtusüsteemi masinavärk on aga peatamatu, see rühib omasoodu edasi.