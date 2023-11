MIS JUHTUS? Kirsti Timmer kurdab enneolematute elektrikatkestuste üle: ei saanud isegi poodi minna!

„17 ja pool aastat oleme elanud siin, Kristiines. On olnud sügistorme ja tuuli… Elekter on olnud ära maksimaalselt pool tundi. Täna läks maja (ja pool Kristiinet) pimedaks kell 15.30. Viimane sõnum Elektrilevilt ütleb, et „äkki homme“ saab voolu tagasi. Ei tuult, ei tuisku. Päike paistis. Mis juhtus? Ei ole öeldud,“ kirjeldab olukorda Timmer.

„Meil on õnneks tohutu küünlavaru kodus, mõnus hingedekuul videvikku pidada, aga kellel ei ole… Väga äge on see, et kui mitukümmend küünalt põleb, siis on toad isegi soojad. Täitsa põnev,“ mõtiskleb naine.