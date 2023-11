Kourtney Kardashian sai hirmuäratavate üleelamiste järel lapsega maha

Kardashiani klanni kuuluv Kourtney ja ansambli Blink-182 trummar abiellusid eelmisel aastal. USA meedia andmeil on nende esimene ühine laps nüüdseks ilmavalgust näinud. „Neil on imekaunis pisipoiss. Nad mõlemad on väga elevil,“ kinnitab Us Weekly allikas. Käivad jutud, et kuulus paar on pannud lapsele nimeks Rocky.