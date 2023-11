Urmas Sõõrumaa: olen töises plaanis nii intensiivne, seda kuidagi koju edasi kanda pole mõistlik ega isegi võimalik

Ta lisab: „Kui lähisuhe on hea ja toetav, on tööl hoopis teine tempo.“

Küll aga tunnistab Urmas, et on töises elus pigem üksitegutseja. „Olen töises plaanis nii intensiivne, et seda kuidagi koju edasi kanda ei pea mõistlikuks ega isegi võimalikuks.“

Suurärimees Urmas Sõõrumaa (61) ja temast 36 aastat noorem kallim Alisa Melik (25) ootavad last. Kaunis Alisa kandis 5. septembril Janek Mäggi juubelil kaunist hõbekarva siidjat kleiti, mille alt ei saanud märkamatuks jääda paisuv beebikõhuke. „Vastab tõele, imeline elu jätkub!“ sõnas Sõõrumaa kinnituseks Kroonikale.

Sõõrumaa kommenteeris aasta alguses uut suhet Alisaga: „Ega mina ka ei arvanud, et selline armastus mu ellu võib veel tulla.“

Urmas Sõõrumaa tähistas 2022. aasta maikuus oma 60. juubelit pere ja sõprade ringis suurejoonelise muusikaliga Alexela kontserdimajas. Suurärimehe käe kõrval säras toona juba uus brünett kaunitar, kelleks osutus Londonis sündinud, kuid Tallinnas üles kasvanud Alisa. Pidulik õhtu algas Urmas Sõõrumaa ja tema laste ning lastelaste lavale astumisega. Urmas tänas kõnes kõiki oma naisi ja lapsi suurimate õppetundide eest elus. Seejärel tutvustas Urmas kaunist Alisat, keda nimetas oma elukaaslaseks.

Urmas Sõõrumaal on varasematest suhetest kaheksa last – pojad Tõnis, Margus ja Ander ning tütred Maarja, Christina-Sandra, Katriin ja Kristiin, lisaks pere pesamuna. Kõige vanem laps on 37aastane poeg Tõnis. Ka on Urmas Sõõrumaal rohkelt lapselapsi.